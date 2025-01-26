كونراد هاردر وريث عرش فيكتور جيوكيريس.. لماذا يحب لشبونة الاسكندنافيين؟

من فيكتور جيوكيريس إلى مورتن هيولماند، رأينا عددًا لا بأس به من اللاعبين الاسكندنافيين يظهرون كلاعبين مفضلين لدى الجماهير في سبورتنج لشبونة. من الممكن أن يكون الاسكندنافي التالي الذي سيصبح شخصية لا غنى عنها في سبورتنج كونراد هاردر.

ولد هاردر في هولتي بالدنمارك، وتطور في أكاديمية إف سي نوردسيلاند وسرعان ما ارتقى في صفوف النادي والمنتخب.

بعد تسجيله 27 هدفًا في 24 مباراة لفريق نوردسيلاند تحت 19 عامًا، ظهر هاردر لأول مرة مع الفريق في المباراة النهائية للدوري الدنماركي لموسم 2022/23.

شيئًا فشيئًا، بدأ هاردر في التعود على المستوى الأعلى لكرة القدم الأوروبية ولعب حتى في الدوري الأوروبي، حيث سعى نوردسيلاند إلى حماية أصوله الشابة من خلال ربطه بعقد مدته أربع سنوات. ومع ذلك، بعد 11 يومًا فقط، سينتهي الأمر بتوقيع سبورتنج له بصفقة مدتها خمس سنوات.

على الرغم من تسجيله 13 هدفًا فقط في 41 مباراة لنوردسيلاند - خمس منها جاءت في مبارياته الست الأخيرة - رأى سبورتنج أنه من المناسب دفع 19 مليون يورو للمهاجم الدنماركي، وارتفع المبلغ إلى 22 مليون يورو مع الإضافات.

تحديدا بعد فشله في الحصول على مهاجم باناثينايكوس اليوناني فوتيس يوانيديس، حول سبورتنج اهتمامه بدلاً من ذلك إلى هاردر كبديل للمخضرم البرتغالي المغادر باولينيو.

رفض هاردر الانتقال إلى برايتون وهوف ألبيون للانضمام إلى بطل البرتغال، ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يبرر هذا القرار.

بعد نزوله في الدقائق الأخيرة من فوزهم 2-0 على ليل، أصعبظهر لأول مرة في 22 سبتمبر 2024 وسجل هدفًا وتمريرة حاسمة ليقود سبورتنج للفوز 2-0 على AVS الصاعد حديثًا.

وبعد شهر واحد، عاد إلى ذلك مرة أخرى، وسجل هدفين (بما في ذلك هدف الفوز في الدقيقة 94) في الفوز 2-1 على بورتيمونينسي في كأس البرتغال.

وفي 10 نوفمبر، ساعد في إنقاذ المباراة الأخيرة لروبن أموريم كمدير فني لسبورتينغ، حيث خرج من مقاعد البدلاء وسجل هدفين في الدقيقتين 89 و94 ليقود منتخب الأسود للفوز بنتيجة 4-2 في براجا.

كان من الصعب المشاركة في التشكيلة الأساسية مع تقدم جيوكيريس في الترتيب، لكن هذا لم يمنع هاردر من ترك انطباع جيد في لشبونة.

على الرغم من أنه ليس المهاجم الأطول، إلا أن هاردر قادر على السيطرة على المبارزات البدنية، ومضايقة خصمه للاستحواذ على الكرة، وجعل نفسه مصدر إزعاج داخل الكرة وخارجها.

تتناسب قدرته النظيفة في تسديد الكرة بشكل جيد مع أخلاقيات عمله وقدرته على الحركة، كما أنه متعدد الاستخدامات بما يكفي ليشارك في عدد من المراكز عبر الهجوم. ومع ذلك، ربما تكون أكبر سماته هي حركته. إنه لاعب يستغل الفرص باستمرار ويتطلع للانقضاض في أي لحظة.

وقد رأينا مثالاً على ذلك في فوز سبورتنج على أمارانتي بنتيجة 6-0 في ملعب البرتغال. بعد إهدار فرصة الهدف المفتوح ليجعل النتيجة 3-0، لم يستسلم هاردر لليأس وظهر بمظهر مكتئب - وبدلاً من ذلك، احتاج إلى بضع ثوانٍ فقط ليحدد توقيت انطلاقته إلى الكمال على حافة منطقة الجزاء، ويحميها. بقدمه اليسرى، قبل أن يطلق تسديدة قوية في الزاوية اليمنى السفلية.

كان على هاردر أن يكتفي بالتواجد لفترة قصيرة على مقاعد البدلاء، ومع ذلك، فقد تمكن من تقديم بعض المساهمات الحيوية في موسمه الأول في البرتغال: في الواقع، من بين فريق سبورتنج، فقط جيوكيريس (69) يسجل بمعدل أسرع من الدوري الإسباني، بينما البرتغال أكثر صعوبة (هدف واحد كل 154 دقيقة).

على الرغم من أن هناك أشياء معينة يحتاج إلى العمل عليها، مثل القدرة على التمرير، والتسديد الضعيف، واتخاذ القرار، إلا أنه في سن 19 عامًا، فإن الوقت بالتأكيد في صفه.

لا يهم المكان الذي يلعب فيه، فهو سيحدث تأثيرًا ويعرض مهاراته، وسيقدم مساهمة كبيرة.

معظم هذه الأهداف جاءت في سيناريوهات عالية الضغط، مثل فوز سبورتنج بالكأس مؤخرًا ضد سانتا كلارا. بعد دقيقتين من نزوله على مقاعد البدلاء، تمكن هاردر من التقدم داخل منطقة الجزاء، ووصل إلى نهاية العرضية، وافتتح التسجيل. بينما عادل بيدرو فيريرا النتيجة في الثانية الأخيرة، استعاد جيوكيريس تقدمه في الدقيقة 113 ليخطف الفوز في اللحظات الأخيرة في كأس البرتغال.

ومر سبورتنج بمرحلة صعبة منذ خروج أموريم حيث حقق أربعة انتصارات وتعادل في آخر سبع مباريات، مما دفعهم للتخلي عن جواو بيريرا وتعيين روي بورخيس كمدرب ثالث للنادي هذا الموسم. ومع ذلك، فقد تمكنوا من التخلص من مشاكلهم الأخيرة ويجلسون حاليًا على قمة جدول الدوري البرتغالي، بفارق ثلاث نقاط عن بنفيكا وأربع فوق بورتو.

يبقى أن نرى ما إذا كان سبورتنج سيتمكن من الاحتفاظ بلقبه البرتغالي أم لا، ولكن هناك شيء واحد مؤكد: إذا أراد سبورتنج الفوز بلقبين متتاليين للمرة الأولى منذ 71 عامًا، فسوف يحتاج إلى كونراد هاردر لمواصلة المساهمة، مع بعض اللقطات الكبرى.