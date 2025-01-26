الأهلي يكشف طبيعة إصابة ياسر إبراهيم

الأحد، 26 يناير 2025 - 22:10

كتب : حسام نور الدين

ياسر إبراهيم - الأهلي

أعلن النادي الأهلي عن طبيعة إصابة ياسر إبراهيم مدافع الفريق في مباراة الفريق أمام بيراميدز.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن ‎ياسر إبراهيم يشكو من آلام في العضلة الخلفية .

وخرج إبراهيم في الدقيقة 84، وحل محمد عبد الله بدلا منه.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز بنتيجة 2-2 في قمة الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وسجل أهداف بيراميدز: رامي ربيعة (ذاتي) ومصطفى فتحي، فيما سجل رامي ربيعة ونيتس جراديشار للأهلي.

ويعد ذلك التعادل الخامس بين الفريقين في تاريخ المواجهات بجميع المسابقات.

وعاد الأهلي في اللقاء خلال دقيقتين فقط بعدما تأخر بثنائية، فيما حافظ بيراميدز على تصدره للترتيب رغم النقص العددي لمدة 50 دقيقة.

التعادل أبقى بيراميدز متصدرا برصيد 21 نقطة، فيما أتى الأهلي ثانيا برصيد 20 نقطة ودون خسارة.

وسيلتقي بيراميدز مع الزمالك يوم الجمعة المقبل، فيما سيلتقي الأهلي مع مودرن سبورت.

ياسر إبراهيم الدوري المصري الأهلي
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