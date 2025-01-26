انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (7)-(1) فالنسيا

يلعب برشلونة ضد فالنسيا في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

تابع من هنا

-------

ق 76 جووووول السابع لبرشلونة بالنيران الصديقة من سيزار تاريجا

ق 73 الثاني لفالنسيا يلغى بداعي التسلل

ق 66 جووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل السادس

ق 60 روبرت ليفاندوفسكي وجيرارد مارتن بدلا من رافينيا وبالدي

ق 59 جوووول يقلص الفارق عن طريق هوجو دورو

استراحة

ق 45+4 جوووول فيرمين لوبيز يسجل الهدف الخامس

ق 35 الحكم يلغي القرار بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 33 ركلة جزاء ضد فويتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة

ق 24 فيرمين لوبيز يسجل الرابع بعد تمريرة من باو كوبارسي

ق 14 جوووول رافينيا يسجل الثالث بعد تمريرة من فيرمين لوبيز

ق 9 جوووول فيران توريس يسجل الثاني بعد عرضية من أليخاندرو بالدي

ق 3 جووول فرينكي دي يونج يسجل الأول بعد تمريرة من لامين يامال