انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (7)-(1) فالنسيا
الأحد، 26 يناير 2025 - 22:06
كتب : FilGoal
يلعب برشلونة ضد فالنسيا في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.
-------
ق 76 جووووول السابع لبرشلونة بالنيران الصديقة من سيزار تاريجا
ق 73 الثاني لفالنسيا يلغى بداعي التسلل
ق 66 جووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل السادس
ق 60 روبرت ليفاندوفسكي وجيرارد مارتن بدلا من رافينيا وبالدي
ق 59 جوووول يقلص الفارق عن طريق هوجو دورو
استراحة
ق 45+4 جوووول فيرمين لوبيز يسجل الهدف الخامس
ق 35 الحكم يلغي القرار بعد العودة لتقنية الفيديو
ق 33 ركلة جزاء ضد فويتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة
ق 24 فيرمين لوبيز يسجل الرابع بعد تمريرة من باو كوبارسي
ق 14 جوووول رافينيا يسجل الثالث بعد تمريرة من فيرمين لوبيز
ق 9 جوووول فيران توريس يسجل الثاني بعد عرضية من أليخاندرو بالدي
ق 3 جووول فرينكي دي يونج يسجل الأول بعد تمريرة من لامين يامال
نرشح لكم
الأكبر في تاريخ الدوري.. برشلونة يسحق فالنسيا بسباعية تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء أمام فالنسيا أنشيلوتي يتحدث عن تألق مبابي.. ووضع الملكي القمة قائمة برشلونة - غياب بيدري عن مواجهة فالنسيا موندو ديبورتيفو: شكوك حول مشاركة بيدري أمام فالنسيا بسبب المرض أسقط طبق الطعام.. ريال مدريد يضرب بلد الوليد بهاتريك مبابي انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(0) بلد الوليد بيتيس يستعير أنتوني من مانشستر يونايتد