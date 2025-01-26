غياب رباعي بيراميدز ضد الزمالك

تأكد غياب أكثر من لاعب في بيرامديز قبل مواجهة الزمالك.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز منافسه الزمالك في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري المصري يوم الجمعة المقبل.

ويغيب أحمد توفيق عن مباراة الزمالك بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها بشكل مباشر ضد الأهلي في الدقيقة 41.

وكذلك لن يلعب كريم حافظ المباراة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتلقى كريم حافظ البطاقة الصفراء الثالثة له في الدقيقة 74.

وحصل أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز على الإنذار الثالث وبالتالي سيغيب لتراكم البطاقات.

وأيضا لن يلعب مروان حمدي بسبب تطبيق عقوبة الإيقاف بـ6 مباريات.

وخطف الأهلي نقطة تعادل مثيرة مع بيراميدز بنتيجة 2-2 في قمة الجولة العاشرة من الدوري المصري.

التعادل أبقى بيراميدز متصدرا برصيد 21 نقطة، فيما أتى الأهلي ثانيا برصيد 20 نقطة ودون خسارة.

ويأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.