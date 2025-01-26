فان دايك: لا أعرف ما سيحدث في مستقبلي

الأحد، 26 يناير 2025 - 21:34

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك

يستمر الغموض بشأن مستقبل فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول وموقف إدارة ناديه من تجديد عقده.

وينتهي تعاقد فان دايك مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع خلال الشهر الجاري لأي فريق بشكل مجاني حتى نهاية الموسم.

وقال اللاعب الهولندي للصحفيين عقب مباراة فريقه ضد إبسويتش: "مستقبلي؟ ليس لدي أي فكرة عن عدد المباريات التي سألعبها الموسم الحالي".

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وأتم "آمل أن يتم ضمان لعب المتبقي من الموسم، ثم لا أعرف ما سيحدث في المستقبل".

ولم يفرق رده كثيرا الآن عما سبق.

وقال فان دايك في وقت سابق لشبكة سكاي سبورتس: "لا يوجد تطور بشأن تجديد عقدي، لكنني هادئ، كما قلت في السابق سنرى ما سيحدث في المسنقبل".

ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن بين فان دايك وإدارة ليفربول لتجديد العقد.

وسجل صلاح هدفا في فوز ليفربول على ضيفه إبسويتش الذي يضم مواطنه سام مرسي بنتيجة 4-1 ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 53 في صدارة جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، بينما توقف إبسويتش عند النقطة 16 في المركز 18.

فيرجيل فان دايك ليفربول الدوري الإنجليزي إبسويتش
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