الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي القادمة ضد مودرن سبورت.. والقنوات الناقلة

الأحد، 26 يناير 2025 - 21:24

كتب : FilGoal

الأهلي

يواصل الأهلي استكمال مبارياته في الدوري المصري بلقاء مودرن سبورت.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز بنتيجة 2-2 في الجولة العاشرة من المسابقة.

ويستعد الأهلي للقاء مودرن سبورت يوم الأحد المقبل.

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ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

ويحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 7 نقاط بعد تحقيقه للفوز الأول أمام الزمالك في الجولة الثامنة.

ويلعب مودرن ضد حرس الحدود يوم الإثنين 27 يناير في ختام الجولة التاسعة قبل ملاقاة الأهلي.

وكان الأهلي قد فاز في الدور الأول على مودرن 2-1، بينما فاز مودرن في الدور الثاني بنفس النتيجة.

موعد مباراة الأهلي × مودرن سبورت

يلعب الأهلي ضد مودرن سبورت يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على استاد السلام.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الأهلي الدوري المصري مودرن سبورت
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