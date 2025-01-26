الفوز الثالث تواليا.. سيراميكا كليوباترا يخطف فوزا قاتلا على المحلة في مباراة الظل

فاز سيراميكا كليوباترا على منافسه غزل المحلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل فاخري لاكاي هدف المباراة الوحيد.

وتعتبر هذه المباراة بمثابة الظل للقاء الأهلي ضد بيراميدز التي خطفت أنظار الجميع.

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز الثالث على التوالي ضد غزل المحلة وأصبح عقدة له.

وتعود الهزيمة الأخيرة لسيراميكا ضد غزل المحلة في موسم 2021-2022 بهدفين مقابل هدف في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وهذا الفوز كان الوحيد للمحلة في تاريخ مواجهاته ضد سيراميكا كليوباترا.

وعاد سيراميكا لسكة الانتصارات بعد التعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في الجولة الماضية.

وأحرز فاخري لاكاي الهدف في الدقيقة 86 بعد تمريرة رائعة من أحمد رمضان وضعته في موقف انفراد ويتمكن من تسجيل الهدف.

وتألق محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا قبلها في الدقيقة 72 بعد أن أنقذ فريقه من انفراد لمحمد حمدي زكي.

وبهذا الفوز وصل سيراميكا كليوباترا للنقطة 19 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد المحلة عند النقطة الثامنة في المركز الـ15.