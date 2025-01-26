كما كشف في الجول.. الاتحاد السكندري يعلن رحيل بواتينج إلى النصر الليبي

الأحد، 26 يناير 2025 - 20:52

كتب : FilGoal

الاتحاد - سموحة - بنجامين بواتينج

أعلن نادي الاتحاد السكندري عن موافقته على انتقال لاعبه الغاني بنجامين بواتينج إلى نادي النصر الليبي.

وكشف النادي في بيانه أن طلعت يوسف المدير الفني للفريق يدرس السيرة الذاتية لأكثر من لاعب تمهيدا لتدعيم الفريق.

وكان FilGoal.com قد كشف أن النصر دخل في مفاوضات متقدمة مع الاتحاد للتعاقد مع اللاعب الغاني.

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الجناح صاحب الـ 24 عاما انضم للاتحاد قادما إليمينا شاركس الغاني في عام 2021.

وسبق لبواتينج الخروج على سبيل الإعارة في 2023 إلى صفوف سموحة.

وشارك بواتينج بقميص الاتحاد في 7 مباريات منذ بداية الموسم الحالي ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

وبشكل عام لعب الغاني 67 مباراة مع الاتحاد وتمكن من تسجيل 13 هدفا وصناعة 6 آخرين.

ويحتل النصر حاليا المركز الثاني بالمجموعة الأولى من الدوري الليبي برصيد 14 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأخضر صاحب الصدارة.

بنجامين بواتينج الاتحاد السكندري النصر الليبي
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