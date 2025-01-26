انتهت الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(1) مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فولام ضد مانشستر يونايتد في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

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انتهت

ف 90+6: إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ق 90+4: جووووووووول أماد ديالو بعد تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء.

ق 89: إنقاذ رائع على خط المرمى عن طريق توبي كوليير بعد رأسية من مهاجم فولام.

ق 78: جووووول ليساندرو مارتينيز بعد تسديدة بعيدة المدى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

مباراة متوازنة

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل