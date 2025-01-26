انتهت الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(1) مانشستر يونايتد
الأحد، 26 يناير 2025 - 20:47
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فولام ضد مانشستر يونايتد في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.
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انتهت
ف 90+6: إلغاء الهدف بداعي التسلل.
ق 90+4: جووووووووول أماد ديالو بعد تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء.
ق 89: إنقاذ رائع على خط المرمى عن طريق توبي كوليير بعد رأسية من مهاجم فولام.
ق 78: جووووول ليساندرو مارتينيز بعد تسديدة بعيدة المدى.
بداية الشوط الثاني
استراحة
مباراة متوازنة
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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