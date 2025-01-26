بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى ربع نهائي بطولة العالم كوصيف للمجموعة الثالثة من الدور الرئيسي.

جاء التأهل بعد الفوز على كاب فيردي بنتيجة 31-24، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدور الرئيسي من البطولة المقامة في كرواتيا، والدنمارك، والنرويج.

وحل منتخب مصر في المركز الثاني بترتيب المجموعة، في حين يحتاج منتخب كرواتيا للفوز على سلوفينيا من أجل خطف صدارة المجموعة من أيسلندا، ليكون كرواتيا بالمركز الأول ومصر ثانيا.

وبعد التأهل، سيلعب منتخب مصر مع نظيره منتخب فرنسا في ربع نهائي البطولة.

ويعد التأهل هو الرابع لمنتخب مصر على التوالي إلى ربع نهائي بطولة العالم لليد، والثامن تاريخيا.

وتقام مباراة مصر وفرنسا في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد، يوم الأربعاء المقبل، والموافق 28 يناير على صالة زغرب آرينا.

وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق خالد خيري، في تمام الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء المقبل.

وإليكم مواعيد ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد

كرواتيا والمجر: الثلاثاء الساعة 7:00

مصر وفرنسا: الثلاثاء الساعة 10:00

الدنمارك والبرازيل: الأربعاء الساعة 6:30

البرتغال وألمانيا: الأربعاء الساعة 9:30

وسيلعب الفائز بين منتخبي مصر وفرنسا في نصف النهائي ضد الفائز بين المجر، ومن سيتصدر مجموعتنا، سواء أيسلندا أو كرواتيا.