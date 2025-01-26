مصطفى فتحي يهز شباك الأهلي للمرة الرابعة.. وربيعة وجراديشار يسجلان ثنائية في دقيقتين

الأحد، 26 يناير 2025 - 20:42

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - بيراميدز - كريم الدبيس - الأهلي

رفع مصطفى فتحي لاعب بيراميدز رصيده من الأهداف لـ 4 ضد الأهلي بفضل هدفه في قمة الجولة 10 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في الجولة 10 من مسابقة الدوري المصري.

وتحصل بيراميدز على ركلة جزاء بعد تعرض إبراهيم عادل لعرقلة من محمد هاني.

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وعزز مصطفى فتحي من تقدم بيراميدز بفضل هدف من علامة الجزاء في الدقيقة 51.

وسجل مصطفى فتحي رابع أهدافه ضد الأهلي في 19 مباراة بجميع المسابقات بواقع 2 بقميص الزمالك و2 بقميص بيراميدز.

وأصبحت النتيجة 2-0 لصالح بيراميدز بعد هدف مصطفى فتحي الثاني.

لكن رد الأهلي جاء سريعا بهدفين سجلهما رامي ربيعة ونيتس جراديشار في دقيقتين.

وبرأسية قلص رامي ربيعة الفارق في الدقيقة 53 بعد عرضية متقنة من حسين الشحات.

وعوّض ربيعة خطأه بعدما سجل هدفا ذاتيا في الشوط الأول.

ورفع ربيعة رصيده من الأهداف هذا الموسم لـ 4 في جميع المسابقات بقميص الأهلي، منها 2 في الدوري.

بينما سجل نيتس جراديشار هدف التعادل مستغلا خطأ دفاعيا لبيراميدز في الدقيقة 54 ليعيد الأهلي للقاء.

السلوفيني لم يحتج سوى 3 دقائق من أجل تدوين أولى أهدافه مع الأهلي.

الأهلي بيراميدز مصطفى فتحي رامي ربيعة نيتس جراديشار
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