يد - مصر تفوز على كاب فيردي وتضرب موعدا ناريا مع فرنسا في ربع النهائي

الأحد، 26 يناير 2025 - 20:35

كتب : FilGoal

علي زين - مصر ضد كاب فيردي كرة يد

فاز منتخب مصر لكرة اليد على كاب فيردي بنتيحة 31-24 في الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي لبطولة العالم.

وتأهل منتخب مصر إلى دور ربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

وسيلتقي منتخب مصر في ربع النهائي مع فرنسا يوم الأربعاء المقبل.

أخبار متعلقة:
كرة يد - استبعاد أحمد عادل بسبب نزلة برد.. ودودو سليم كرة يد - استبعاد أحمد عادل أمام كاب فيردي واستمرار غياب دودو دعوة لمشاركة منتخب الناشئين بدورة دولية في بولندا.. والقرار في يد اتحاد الكرة كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم

كاب فيردي بدأ المباراة بشكل جيد وتقدم في معظم أوقات الشوط الأول بفارق وصل إلى أربعة أهداف.

وتمكن منتخب مصر من قلب النتيجة لصالحه قبل نهاية الشوط الأول لينتهي بنتيجة 14-13.

ووسعت مصر الفارق في الشوط الثاني إلى 7 أهداف ليفوز بنتيجة 31-24.

وحصل يحيى خالد لاعب منتخب مصر على جائزة رجل المباراة.

وسيتحدد المتأهل برفقة مصر من المجموعة عقب مباراة كرواتيا وسلوفينيا التي تقام بعد قليل.

كرواتيا ستتأهل كمتصدر في حالة الفوز وفي حالة تعثرها يتأهل منتخب أيسلندا كمتصدر.

منتخب مصر لكرة اليد كاب فيردي
نرشح لكم
بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة انتهت - يد مصر (31)-(24) كاب فيردي إلى ربع النهائي كرة يد - استبعاد أحمد عادل بسبب نزلة برد.. ودودو سليم كرة يد - استبعاد أحمد عادل أمام كاب فيردي واستمرار غياب دودو مواعيد مباريات الأحد 26 يناير 2025.. الأهلي ضد بيراميدز وختام مجموعات اليد كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم كرة يد - مصر تتفوق على سلوفينيا بشق الأنفس.. وخطوة قبل التأهل لربع النهائي انتهت بطولة العالم لكرة اليد - مصر (26)-(25) سلوفينيا.. الفارق هدف
أخر الأخبار
خبر في الجول - خطوة تقرب بنشرقي من الأهلي.. وتفاصيل راتبه 8 ساعة | الدوري المصري
الزمالك تركه وربيع ياسين أعاد إحياء مسيرته.. حكاية أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد 8 ساعة | تقرير في الجول
خبر في الجول - إداري بيراميدز يشكو البنا بسبب إنذار الشناوي 8 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لضم بنشرقي وكوتيسا.. والأولوية لهذا اللاعب 8 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - بيراميدز يشكو البنا وعاشور ويطالب بإحالتهما للتحقيق 8 ساعة | الدوري المصري
سموحة يكشف حقيقة وصول عروض رسمية من الزمالك لضم ربيعة 9 ساعة | الدوري المصري
الأكبر في تاريخ الدوري.. برشلونة يسحق فالنسيا بسباعية 9 ساعة | الدوري الإسباني
قبل ساعات على القرعة.. كاف يعلن تصنيف المنتخبات في أمم إفريقيا 2025 9 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول 3 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف 4 المغني السيئ الهابط بإرادته.. من هو نيتس جراديشار لاعب الأهلي الجديد؟