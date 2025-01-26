يد - مصر تفوز على كاب فيردي وتضرب موعدا ناريا مع فرنسا في ربع النهائي

فاز منتخب مصر لكرة اليد على كاب فيردي بنتيحة 31-24 في الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي لبطولة العالم.

وتأهل منتخب مصر إلى دور ربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

وسيلتقي منتخب مصر في ربع النهائي مع فرنسا يوم الأربعاء المقبل.

كاب فيردي بدأ المباراة بشكل جيد وتقدم في معظم أوقات الشوط الأول بفارق وصل إلى أربعة أهداف.

وتمكن منتخب مصر من قلب النتيجة لصالحه قبل نهاية الشوط الأول لينتهي بنتيجة 14-13.

ووسعت مصر الفارق في الشوط الثاني إلى 7 أهداف ليفوز بنتيجة 31-24.

وحصل يحيى خالد لاعب منتخب مصر على جائزة رجل المباراة.

وسيتحدد المتأهل برفقة مصر من المجموعة عقب مباراة كرواتيا وسلوفينيا التي تقام بعد قليل.

كرواتيا ستتأهل كمتصدر في حالة الفوز وفي حالة تعثرها يتأهل منتخب أيسلندا كمتصدر.