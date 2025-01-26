رغم إلغاء 3 أهداف.. أهلي جدة يسحق الرياض بخماسية

الأحد، 26 يناير 2025 - 20:12

كتب : FilGoal

رياض محرز - أهلي جدة

سحق أهلي جدة ضيفه الرياض بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي.

تقدم أيفان توني بصناعة الجزائري رياض محرز في الدقيقة الرابعة.

وفي الدقيقة 28 بدأت الأهداف الملغية تتوالى، حيث سجل فرانك كيسي وتدخلت تقنية الفيديو لمنع الهدف.

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ثم سجل روبرتو فيرمينو ليتم إلغاء الهدف مرة أخرى في الدقيقة 43.

ثالث الأهداف الملغية أتى في الدقيقة 45+3 بتوقيع علي مجرشي.

ولكن في الشوط الثاني، عاد الأهلي ليثأر من تقنية الفيديو، بثاني الأهداف عن طريق زياد الجهني في الدقيقة 61.

ثم أضاف فيرمينو ثالث الأهداف بصناعة كيسي في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 72 سجل توني الهدف الرابع من ركلة جزاء.

واختتم محرز الحفل في الدقيقة 88 بخامس الأهداف بعد تمريرة وصلته مباشرة من الحارس إدوارد ميندي.

بهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس.

بينما تجمد رصيد الرياض عند 25 نقطة في المركز الثامن.

رياض محرز أهلي جدة الدوري السعودي
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