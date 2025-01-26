تشكيل مانشستر يونايتد – هويلوند يقود الهجوم وخلفه جارناتشو ضد فولام

الأحد، 26 يناير 2025 - 20:06

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - راسموس هويلوند

أعلن روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد تشكيل فريقه ضد فولام.

ويواجه مانشستر يونايتد منافسه فولام بعد قليل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويلعب أليخاندرو جارناتشو كأساسي للمباراة الثانية على التوالي.

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بينما يلعب راسموس هويلوند بدلا من جوشوا زيركزي الذي لعب أساسيا في المباراة السابقة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت – هاري ماجواير – ليساندرو مارتينيز

خط الوسط: ديوجو دالوت – مانويل أوجارتي – برونو فيرنانديز – نصير مزراوي

أمامهما: أليخاندرو جارناتشو – أماد ديالو

خط الهجوم: راسموس هويلوند

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة.

بينما يأتي فولام في المركز العاشر بـ 33 نقطة.

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