أتى من مقاعد البدلاء.. مصطفى محمد ينقذ نانت أمام ليون

تعادل نانت مع ضيفه ليون بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الفرنسي.

وعاد مصطفى محمد لقائمة الفريق في هذه المباراة، بعد غيابه عن قائمة اللقاء الأخير ضد سانت إيتيان.

وقال أنطوان كومبواري المدير الفني لـ نانت لـ DAZN: "منذ الصيف وحتى منذ الشتاء الماضي، كان مصطفى محمد في طريقه للرحيل، وكان مستعدا في الصيف الماضي للمغادرة، لكنه لم يجد الأندية التي يريدها".

وأضاف "ومنذ ذلك الحين، وبعد بداية سوق الانتقالات الشتوية ومن قبلها أيضا، نحن نتحدث معه بشأن إيجاد نادٍ يستطيع أن يزدهر من خلاله ومدرب يشركه في المباريات، لكنه لم يجد ناديا لذلك فهو هنا".

سجل ليون هدفه الأول والوحيد مبكرا، في الدقيقة 10 عن طريق إيرنست نواماه بعد تمريرة من نيكولاس تاليافيكو.

وشارك مصطفى في الدقيقة 69 بدلا من باهيريبا جيراسي.

وفي الدقيقة 90 أرسل موسيس سيمون عرضية حولها مصطفى محمد برأسية إلى الشباك.

النقطة تركت نانت في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة عن منطقة الهبوط.

أما ليون فرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف عن نيس الخامس.

ويملك نيس مباراة في هذه الجولة يلعبها الليلة ضد مارسيليا.