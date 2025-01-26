لأول مرة منذ 2011.. رامي ربيعة يسجل بالخطأ هدف تقدم بيراميدز ضد الأهلي

سجل رامي ربيعة هدفا ذاتيا في شباك فريقه الأهلي لصالح بيراميدز في الجولة 10 من الدوري المصري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز بنتيجة 1-0 بفضل هدف ربيعة العكسي في الدقيقة 18.

وأرسل محمد حمدي عرضية متقنة من الجهة اليسرى أودعها ربيعة في شباك الشناوي بالخطأ في مرماه.

ويعد ذلك خامس هدف عكسي في الدوري المصري هذا الموسم بعد كل من كريم الديب لاعب الاتحاد ومحمد عادل لاعب سيراميكا ومحمد بيومي لاعب الإسماعيلي وعمرو الجزار لاعب غزل المحلة.

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ولأول مرة يسجل ربيعة هدفا بالخطأ منذ موسم 2010-11، عندما سجل لصالح إنبي في شباك الأهلي.

وجاءت المباراة بتاريخ 21 سبتمبر 2011 وحينها ودع الأهلي كأس مصر من دور الـ 16 لصالح الفريق البترولي.

وشهد اللقاء أيضا طرد أحمد توفيق في الدقيقة 41 بعد تحصله على بطاقة حمراء مباشرة عقب العودة لتقنية الفيديو إثر ضرب بالمرفق لكريم الدبيس لاعب الأهلي.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة بعد مرور 9 جولات، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 19 نقطة.