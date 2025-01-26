شارك كبديل وسجل.. محمد شريف يقود الخليج للفوز على الأخدود

الأحد، 26 يناير 2025 - 19:50

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج

قاد الدولي المصري محمد شريف فريقه الخليج للفوز على منافسه الأخدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وشارك محمد شريف كبديل في الدقيقة 68.

وكان من المقرر أن تقام المباراة أمس السبت، إلا أن تأجلت بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

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وعاد الخليج لطريق الانتصارات بعد الخسارة من النصر في المباراة الماضية من النصر 3-1.

وافتتح صالح الشمات النتيجة للخليج في الدقيقة 66 من صناعة عبد الله السالم.

ودخل محمد شريف في الدقيقة 68 بدلا من عبد الله السالم.

وعقب دقيقة واحدة فقط من دخوله ضاعف شريف النتيجة بعد مراوغة لمدافع الأخدود ثم تسديدة رائعة سكنت الشباك.

وقلص خالد السميري لاعب وسط الخليج النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني بالخطأ في مرماه.

ولعب شريف الموسم الحالي مع فريقه 7 مباريات وسجل هدفين دون الصناعة.

وبهذه النتيجة وصل الخليج للنقطة 26 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما تجمد رصيد الأخدود عند النقطة 15 في المركز الـ13.

محمد شريف الخليج الدوري السعودي الأخدود
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