المباراة الأولى بعد رحيل مرموش.. فرانكفورت يفقد تقدمه أمام هوفنهايم في الوقت القاتل

الأحد، 26 يناير 2025 - 18:55

كتب : FilGoal

هوجو إيكيتيكي

في أول مباراة بعد رحيل عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، تعادل أينتراخت فرانكفورت مع مضيفه هوفنهايم بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الألماني.

تقدم فرانكفورت بهدف هوجو إيكيتيكي في الدقيقة 26 من ركلة جزاء.

وتعادل هوفنهايم في الدقيقة 65 بهدف جيفت إيمانويل أوربان.

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ثم استرد فرانكفورت التقدم بتوقيع إكيتيكي مرة أخرى، بعد تمريرة من راسموس كريستنسن في الدقيقة 71.

وأخيرا في الدقيقة 95، سجل آدم هلوزيك هدف التعادل لهوفنهايم ليقتنص النقطة قبل النهاية.

التعادل ترك فرانكفورت في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، بينما يحتل هوفنهايم المركز الخامس عشر، آخر المراكز الآمنة، برصيد 18 نقطة.

وكان فرانكفورت قد لعب المباراة السابقة بدون مرموش قبل إتمام انتقاله رسميا، حيث خرج من القائمة أمام دورتموند نظرا لارتباطه بالانتقال إلى سيتي.

وفاز فرانكفورت على دورتموند بهدفين دون رد، وخرج مرموش لوداع الجماهير بعد المباراة، قبل الإعلان عن انتقاله إلى مان سيتي صباح الخميس الماضي.

وخاض المهاجم المصري مباراته الأولى بقميص سيتي يوم السبت مباشرة أمام تشيلسي، حيث بدأ أساسيا وشارك لمدة 75 دقيقة.

وفاز مانشستر سيتي على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فرانكفورت عمر مرموش الدوري الألماني
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