انتهت - غزل المحلة (0)-(1) سيراميكا كليوباترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

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انتهت

ق 86: جووول فاخري لاكاي بعد تمريرة رائعة من أحمد رمضان وضعته في موقف انفراد ويتمكن من تسجيل الهدف.

ق 72: محمد بسام يتصدى لانفراد من محمد حمدي زكي.

بداية الشوط الثاني

استراحة

استحواذ على الكرة من سيراميكا

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل