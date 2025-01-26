انتهت - غزل المحلة (0)-(1) سيراميكا كليوباترا

الأحد، 26 يناير 2025 - 18:52

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - أحمد هاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

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انتهت

ق 86: جووول فاخري لاكاي بعد تمريرة رائعة من أحمد رمضان وضعته في موقف انفراد ويتمكن من تسجيل الهدف.

ق 72: محمد بسام يتصدى لانفراد من محمد حمدي زكي.

بداية الشوط الثاني

استراحة

استحواذ على الكرة من سيراميكا

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

سيراميكا كليوباترا غزل المحلة الدوري المصري
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