انتهت - غزل المحلة (0)-(1) سيراميكا كليوباترا
الأحد، 26 يناير 2025 - 18:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة العاشرة من الدوري المصري.
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انتهت
ق 86: جووول فاخري لاكاي بعد تمريرة رائعة من أحمد رمضان وضعته في موقف انفراد ويتمكن من تسجيل الهدف.
ق 72: محمد بسام يتصدى لانفراد من محمد حمدي زكي.
بداية الشوط الثاني
استراحة
استحواذ على الكرة من سيراميكا
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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