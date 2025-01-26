انتهت في الدوري المصري - الأهلي (2)-(2) بيراميدز
الأحد، 26 يناير 2025 - 18:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الجولة العاشرة من الدوري المصري.
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ق 96 يوسف أوباما بدلا من فيستون ماييلي
ق 91 إمام عاشور يلعب ركلة الجزاء "بانينكا" في القائم! ومتابعة بالرأس خارج المرمى
ق 89 إنذارات جماعية في صفوف بيراميدز.. أحمد سامي للتدخل وأحمد الشناوي وصديق أوجولا للاعتراض
ق 88 ركلة جزاء للأهلي بعد مراجعة تقنية الفيديو
ق 86 الحكم يراجع ركلة جزاء محتملة لصالح جراديشار ضد أحمد سامي
ق 84 محمد عبد الله بدلا من ياسر إبراهيم
ق 83 صديق أوجولا ومهند لاشين بدلا من بلاتي توريه ومصطفى فتحي
ق 73 مصطفى فتحي يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
ق 72 نزول محمد مجدي أفشة بدلا من كريم وليد
ق 71 رأسية من رامي ربيعة يمسك بها أحمد الشناوي
ق 67 كريم حافظ ومحمد الشيبي بدلا من أحمد عاطف وإبراهيم عادل
ق 54 جووول جراديشار يسجل التعادل من متابعة.. أول لمسة داخل المنطقة مستغلا تشتيت خاطئ من علي جبر لرأسية عمر كمال
ق 52 جووول رامي ربيعة يسجل الثاني بالرأس بعد عرضية من حسين الشحات
ق 51 جووول الثاني لبيراميدز.. محمد الشناوي يقفز يمينا ومصطفى فتحي يسدد على يساره
ق 48 محمد هاني يعرقل إبراهيم عادل داخل منطقة الجزاء.. ركلة جزاء لبيراميدز
ق 46 نيتس جراديشار وعمر كمال بدلا من كريم الدبيس وأكرم توفيق
استراحة
ق 45+4 فيستون ماييلي يسدد من خارج المنطقة ولكن بجوار القائم
ق 45+2 ياسر إبراهيم يحاول برأسية من ركلة حرة ولكن بجوار القائم
ق 41 الحكم يعود ويطرد أحمد توفيق
ق 40 الحكم يراجع تقنية الفيديو بسبب طرد محتمل على أحمد توفيق بعد اشتباه في ضربة بالمرفق لكريم الدبيس
ق 37 إمام عاشور يحاول على حدود المنطقة ولكن الكرة تمر عالية للغاية فوق المرمى
ق 36 حسين الشحات يسدد والشناوي يتألق في التصدي
ق 27 تسديدة من مصطفى فتحي تمر بجوار القائم
ق 18 جووول رامي ربيعة يسجل في شباكه عن طريق الخطأ بعد عرضية محمد حمدي
ق 10 حسين الشحات يسدد خارج المرمى
ق 8 سقوط أحمد الشناوي مصابا بعد خطأ في إبعاد الكرة كاد يهديها لإمام عاشور أمام المرمى
ق 1 رأسية من الشحات تمر بجوار القائم
بداية المباراة