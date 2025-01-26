انتهت في الدوري المصري - الأهلي (2)-(2) بيراميدز

الأحد، 26 يناير 2025 - 18:45

كتب : FilGoal

كريم وليد - محمد حمدي - الأهلي - بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

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ق 96 يوسف أوباما بدلا من فيستون ماييلي

ق 91 إمام عاشور يلعب ركلة الجزاء "بانينكا" في القائم! ومتابعة بالرأس خارج المرمى

ق 89 إنذارات جماعية في صفوف بيراميدز.. أحمد سامي للتدخل وأحمد الشناوي وصديق أوجولا للاعتراض

ق 88 ركلة جزاء للأهلي بعد مراجعة تقنية الفيديو

ق 86 الحكم يراجع ركلة جزاء محتملة لصالح جراديشار ضد أحمد سامي

ق 84 محمد عبد الله بدلا من ياسر إبراهيم

ق 83 صديق أوجولا ومهند لاشين بدلا من بلاتي توريه ومصطفى فتحي

ق 73 مصطفى فتحي يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 72 نزول محمد مجدي أفشة بدلا من كريم وليد

ق 71 رأسية من رامي ربيعة يمسك بها أحمد الشناوي

ق 67 كريم حافظ ومحمد الشيبي بدلا من أحمد عاطف وإبراهيم عادل

ق 54 جووول جراديشار يسجل التعادل من متابعة.. أول لمسة داخل المنطقة مستغلا تشتيت خاطئ من علي جبر لرأسية عمر كمال

ق 52 جووول رامي ربيعة يسجل الثاني بالرأس بعد عرضية من حسين الشحات

ق 51 جووول الثاني لبيراميدز.. محمد الشناوي يقفز يمينا ومصطفى فتحي يسدد على يساره

ق 48 محمد هاني يعرقل إبراهيم عادل داخل منطقة الجزاء.. ركلة جزاء لبيراميدز

ق 46 نيتس جراديشار وعمر كمال بدلا من كريم الدبيس وأكرم توفيق

استراحة

ق 45+4 فيستون ماييلي يسدد من خارج المنطقة ولكن بجوار القائم

ق 45+2 ياسر إبراهيم يحاول برأسية من ركلة حرة ولكن بجوار القائم

ق 41 الحكم يعود ويطرد أحمد توفيق

ق 40 الحكم يراجع تقنية الفيديو بسبب طرد محتمل على أحمد توفيق بعد اشتباه في ضربة بالمرفق لكريم الدبيس

ق 37 إمام عاشور يحاول على حدود المنطقة ولكن الكرة تمر عالية للغاية فوق المرمى

ق 36 حسين الشحات يسدد والشناوي يتألق في التصدي

ق 27 تسديدة من مصطفى فتحي تمر بجوار القائم

ق 18 جووول رامي ربيعة يسجل في شباكه عن طريق الخطأ بعد عرضية محمد حمدي

ق 10 حسين الشحات يسدد خارج المرمى

ق 8 سقوط أحمد الشناوي مصابا بعد خطأ في إبعاد الكرة كاد يهديها لإمام عاشور أمام المرمى

ق 1 رأسية من الشحات تمر بجوار القائم

بداية المباراة

الأهلي بيراميدز الدوري المصري
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