انتهت - يد مصر (31)-(24) كاب فيردي إلى ربع النهائي

الأحد، 26 يناير 2025 - 18:36

كتب : FilGoal

أحمد خيري - مصر ضد كاب فيردي كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي في بطولة العالم.

ويحتاج منتخب لتحقيق الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى ربع النهائي كثاني المجموعة.

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نهاية المباراة بفوز مصر 31-24.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 14-13.

ق26. التعادل لأول مرة 11-11.

الفارق يتسع لصالح كاب فيردي والنتيجة الحالية 8-4.

ق6. تقدم كاب فيردي حتى الآن 3-2.

بداية المباراة

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بداية المباراة بعد قليل

مصر كاب فيردي بطولة العالم لكرة اليد
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