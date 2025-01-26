لا لـ جالاتا سراي.. مدير روما: فعلنا بند التجديد التلقائي في عقد ديبالا

أعلن فلورنت جيسولفي المدير الرياضي لـ روما تفعيل بند التجديد التلقائي لـ باولو ديبالا لاعب الفريق.

وكان عقد الأرجنتيني ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال جيسولفي لـ DAZN: "يمكننا أن نقول رسميا إنه تم تفعيل بند التجديد التلقائي لديبالا، ونحن سعداء للغاية لأنه قائد فني وشخصية مهمة للنادي وجماهيرنا".

وبذلك تم تجديد عقد ديبالا بشكل تلقائي لمدة عام آخر.

وكان البند ينص على تجديد عقد ديبالا بشكل تلقائي إذا لعب عدد معين من المباريات بحد أدنى 45 دقيقة.

وكان نادي جالاتا سراي التركي قد دخل في مفاوضات من قبل مع ديبالا حسب لا جازيتا ديلو سبورت في وقت سابق.

ووفقا للصحيفة فإن وكيل أعمال ديبالا تواجد من قبل في تركيا وحضر أحد مباريات الفريق.

وانضم ديبالا إلى الجيالوروسي قادما من يوفنتوس في صيف 2022 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده.

ولعب ديبالا 25 مباراة مع روما خلال الموسم الجاري في جميع البطولات وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.