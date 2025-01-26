الشارقة يتعاقد مع عادل تاعرابت

أعلن نادي الشارقة تعاقده مع عادل تاعرابت في صفقة انتقال حر.

ولم يعلن الشارقة عن مدة تعاقده مع تاعرابت.

وكان النجم المغربي صاحب الـ 35 عاما قد فسخ تعاقده مع النصر الإماراتي خلال شهر يناير الحالي.

ولعب تاعرابت لمدة ثلاثة مواسم مع النصر منذ انتقاله للفريق في 2022 قادما من بنفيكا.

وشارك تاعرابت مع النصر في 74 مباراة وخلالها سجل 30 هدفا وصنع 16 آخرين.

ولم يتوج تاعرابت بأي لقب خلال مواسمه مع النصر.

وسبق لتاعرابت اللعب بقميص بنفيكا وجنوى وميلان وكوينز بارك رينجرز وفولام وتوتنام ولانس.