التعادل الخامس تواليا.. نقطة لـ طلائع الجيش ومثلها لـ فاركو

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة طلائع الجيش ضد فاركو في الجولة 10 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد جهاز الرياضة.

ويعد ذلك ثالث تعادل سلبي بين الفريقين بعد مباراة في كأس الرابطة وأخرى في الدوري المصري.

وهو أيضا التعادل الخامس على التوالي في الدوري المصري بين الفريقين.

ويحتل فاركو المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.

فيما يأتي طلائع الجيش خلفه بنفس الرصيد من النقاط.

وصف المباراة

ضغط طلائع الجيش في الشوط الأول بحثا عن هدف مبكر حيث وصل الاستحواذ لـ 55% بالإضافة لـ 4 ركنيات لكن دفاع فاركو منع الفرص.

وفي الدقيقة 44 سجل جودوين شيكا هدفا ألغاه الحكم بداعي وجود خطأ قبل التسجيل.

الشوط الأول انتهى سلبيا.

وهدد محمد فخري مرمى طلائع الجيش بتسديدة علت العارضة في الدقيقة 51.

وتألق محمد سعيد "شيكا" في التصدي لرأسية جودوين شيكا في الدقيقة 64.

ومرت تصويبة مصطفى الخواجة بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 76.

وعاود شيكا حارس فاركو التألق بالتصدي لتسديدة من داخل منطقة الست ياردات سددها أحمد متعب في الدقيقة 81.

وقبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي خطف طلائع الجيش هدف الفوز بعد لعبة ثنائية لكن الهدف ألغي بداعي التسلل مجددا.