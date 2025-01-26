كوكا يشارك في خسارة لو هافر أمام ستاد بريست

الأحد، 26 يناير 2025 - 18:12

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - لو هافر

شارك أحمد حسن "كوكا" مهاجم لو هافر في خسارة فريقه أمام ستاد بريست بهدف دون مقابل في الدوري الفرنسي.

وحل ستاد بريست ضيفا على لو هافر ضمن الجولة 19 من المسابقة.

المباراة هي الثانية لكوكا بعد أيام قليلة من انضمامه قادما من ريو أفي.

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وبدأ كوكا اللقاء من على مقاعد البدلاء، وشاهد هدف لودوفيتش أجورك في الدقيقة 24 لصالح بريست.

وشارك كوكا مع بداية الشوط الثاني بدلا من إيمانويل سابي.

وتجمد رصيد لو هافر عند 13 نقطة في المركز 17، قبل الأخير.

فيما رفع ستاد بريست رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع.

كوكا أحمد حسن "كوكا" لو هافر ستاد بريست
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