الاتحاد ينتصر على الإسماعيلي ويحقق فوزه الأول بعد غياب 9 مباريات

فاز الاتحاد السكندري على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة 13 في المركز التاسع، بفارق نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز العاشر الذي توقف رصيده عند 12 نقطة.

وانتصر الاتحاد السكندري بعد غياب 9 مباريات عن تحقيق الفوز في جميع البطولات.

وكان الفوز الأخير للاتحاد قد جاء بالجولة الثانية على حساب حرس الحدود بنفس النتيجة.

التشكيل

قاد محمود متولي دفاع الاتحاد السكندري، بينما لعب نادر فرج في التشكيل الأساسي للإسماعيلي.

التشكيل - مغربي ومتولي يقودان دفاع الاتحاد.. ونادر فرج أساسي مع الإسماعيلي 🟢🟡📋#في_الدوري pic.twitter.com/ltAiNHEGrh — FilGoal (@FilGoal) January 26, 2025

تقدم الاتحاد السكندري بالهدف الأول عن طريق شكري نجيب لاعب الإسماعيلي السابق بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

واحتفل نجيب عن طريق رفع قميص الراحل إيهاب جلال.

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وسجل خالد النبريص هدف التعادل للإسماعيلي قبل نهاية الشوط الأول ولكنه لم يحتسب بسبب وجوده في وضعية تسلل.

الشوط الثاني شهد سيطرة من الإسماعيلي على أحداث اللقاء وحاول تسجيل التعادل في أكثر من فرصة ولكن دون جدوى لينتصر أبناء الإسكندرية بالمباراة.

ويلعب الاتحاد السكندري مباراته المقبلة ضد بتروجت، بينما يلتقي الإسماعيلي مع طلائع الجيش.