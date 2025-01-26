الاتحاد ينتصر على الإسماعيلي ويحقق فوزه الأول بعد غياب 9 مباريات

الأحد، 26 يناير 2025 - 18:05

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي

فاز الاتحاد السكندري على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة 13 في المركز التاسع، بفارق نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز العاشر الذي توقف رصيده عند 12 نقطة.

وانتصر الاتحاد السكندري بعد غياب 9 مباريات عن تحقيق الفوز في جميع البطولات.

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وكان الفوز الأخير للاتحاد قد جاء بالجولة الثانية على حساب حرس الحدود بنفس النتيجة.

التشكيل

قاد محمود متولي دفاع الاتحاد السكندري، بينما لعب نادر فرج في التشكيل الأساسي للإسماعيلي.

تقدم الاتحاد السكندري بالهدف الأول عن طريق شكري نجيب لاعب الإسماعيلي السابق بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

واحتفل نجيب عن طريق رفع قميص الراحل إيهاب جلال.

وسجل خالد النبريص هدف التعادل للإسماعيلي قبل نهاية الشوط الأول ولكنه لم يحتسب بسبب وجوده في وضعية تسلل.

الشوط الثاني شهد سيطرة من الإسماعيلي على أحداث اللقاء وحاول تسجيل التعادل في أكثر من فرصة ولكن دون جدوى لينتصر أبناء الإسكندرية بالمباراة.

ويلعب الاتحاد السكندري مباراته المقبلة ضد بتروجت، بينما يلتقي الإسماعيلي مع طلائع الجيش.

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