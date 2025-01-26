تشكيل بيراميدز – إبراهيم عادل يقود الهجوم.. والشيبي على مقاعد البدلاء ضد الأهلي

الأحد، 26 يناير 2025 - 18:00

كتب : أحمد الخولي

إبراهيم عادل - بيراميدز ضد الترجي

أعلن كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه الأهلي.

وسيواجه بيراميدز خصمه الأهلي بعد قليل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري.

وتم استبعاد رمضان صبحي من قائمة الفريق وبالتالي غيابه عن المباراة بعد إصابة تعرض لها قبل ساعات من اللقاء.

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ويجلس محمد الشيبي على مقاعد البدلاء.

ويلعب إبراهيم عادل ومصطفى فتحي وفيستون ماييلي بشكل أساسي في الهجوم.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي - محمود مرعي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - كريم حافظ - صديق أوجولا - يوسف أوباما - طارق علاء - محمد الشيبي

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

بينما يأتي الأهلي في الوصافة بـ 19 نقطة.

بيراميدز الأهلي إبراهيم عادل محمد الشيبي
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