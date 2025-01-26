تشكيل الأهلي - العش أساسي لأول مرة ضد بيراميدز.. وإمام يقود الهجوم وجراديشار على الدكة

الأحد، 26 يناير 2025 - 17:58

كتب : FilGoal

مصطفى العش - الأهلي

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في الجولة 10 من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز على استاد القاهرة في السابعة مساءً.

ويبدأ مصطفى العش الوافد الجديد في مركز الظهير الأيسر.

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ويقود إمام عاشور الهجوم ويبدأ كريم الدبيس كجناح، ويتواجد السلوفيني نيجك جراديشار على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – مصطفى العش

الوسط: مروان عطية – كريم وليد – أكرم توفيق

الهجوم: كريم الدبيس – إمام عاشور – حسين الشحات

يجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير - عمر كمال – نيجك جراديشار - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - محمد عبد الله - حمزة عبد الكريم

ويحتل بيراميدز الصدارة برصيد 20 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

تشكيل الأهلي بيراميدز الدوري المصري
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