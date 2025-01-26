كونسيساو يكشف ما حدث مع كالابريا عقب الفوز على بارما.. ومشكلة الفريق

الأحد، 26 يناير 2025 - 17:27

كتب : FilGoal

سيرجيو كونسيساو

تحدث سيرجيو كونسيساو المدير الفني لـ ميلان عن مشادته بعد نهاية مباراة بارما مع دافيدي كالابريا قائد الفريق.

والتقطت العدسات مشادة كلامية بين المدير الفني وقائد الروسونيري عقب فوز عصيب بنتيجة 3-2 في الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

وقال البرتغالي عبر قناة DAZN: "لن أقول ماذا فعلت في غرفة الملابس، هناك أشياء يجب التخطيط لها، سنعمل غدا من أجل مباراة دوري أبطال أوروبا، هناك الكثير من التفاصيل الصغيرة".

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وأضاف عن المشادة بينه وبين كالابريا عقب نهاية اللقاء: "في بعض الأحيان مع الأدرينالين تعيش الرياضة بشغف، لم يحدث شيئا كبيرا عندما أكون مع أطفالي وإذا حدث سلوك غير صحيح علينا قول شيئا ما، دوري أن أحمي لاعبي فريقي، وفزنا اليوم بالروح".

وردا على العودة في النتيجة للمرة الرابعة أجاب قائلا: "رغبت في الفوز بهدوء، لكن هذا دليل على الشخصية والروح، لياو وثيو سيلعبان لقاء دينامو زغرب، التغييرات من اختياراتي كمدرب، النادي يدفع لي مقابل ذلك".

وأوضح مشكلة الفريق قائلا: "الفريق يفتقر للتوازن بين الدفاع والهجوم، نحن بحاجة لتحسين المرحلة الدفاعية، هناك أشياء لتفاصيل صغيرة".

وأتم عن غياب فوفانا في الدربي: "سيغيب عن مباراة مهمة، لكنني وضعته في الملعب وأعلم أن الفوز بالدربي مهم للجماهير لكن لقاء اليوم كان مهما أيضا ولن أجازف بخسارة المباراتين".

وتحصل الفرنسي على بطاقة صفراء سيغيب على إثرها عن مواجهة الدربي يوم الأحد المقبل.

الفوز رفع رصيد ميلان لـ 34 نقطة في المركز السادس ولديه مباراة مؤجلة مع بولونيا.

ميلان سيرجيو كونسيساو الدوري الإيطالي كالابريا
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