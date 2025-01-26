لا فارق بين الرجال والسيدات.. برشلونة يهزم ريال مدريد بخماسية في نهائي السوبر النسائي

حسم فريق برشلونة للسيدات لقب السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال مدريد.

وتغلبت سيدات برشلونة على ريال مدريد بخمسة أهداف دون مقابل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثة أهداف دون مقابل سجلتهن كل من جراهام هدف وبايور هدفين.

وفي الشوط الثاني سجل جويارو الهدف الرابع في الدقيقة 62 بينما اختتمت أليكسيا بوتياس الهدف الخامس.

وبذلك لا فارق بين كلاسيكو الرجال والسيدات في السوبر الإسباني بعد حسم النادي الكتالوني المباراتين بخماسية.

وكان برشلونة قد تغلب على ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين في سوبر الرجال.

16-0

نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز السادس عشر في تاريخ مواجهاته مع ريال مدريد على مستوى كرة القدم النسائية.

ولم ينجح فريق ريال مدريد تحقيق ولو تعادل أمام سيدات برشلونة.

وسجل برشلونة 58 هدفا في كلاسيكو السيدات مقابل 6 فقط لريال مدريد.