المتحدة للرياضة تضم عمرو صلاح لمجلس أمناء قنوات أون تايم سبورتس

الأحد، 26 يناير 2025 - 17:06

كتب : FilGoal

عمرو صلاح

في إطار التطوير والتحديث التي تقوم به الشركة المتحدة للرياضة في كافة جوانب العمل بشبكة قنوات أون سبورت قرر مجلس إدارة الشركة انضمام عمرو صلاح إلي مجلس الأمناء لشبكة قنوات أون سبورت كمسئول عن ملف ألعاب الصالات.

ويأتي ذلك نظراً لما يتمتع به من خبرات فنية وإدارية كبيرة كان لها الأثر الواضح في كرة اليد المصرية.

ويعد عمرو صلاح احد لاعبى منتخب مصر سابقاً من رواد العمل الفني والإداري في تطور لعبة كرة اليد في مصر خلال السنوات الماضية.

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وكان خلالها أمين صندوق اتحاد كرة اليد السابق والمشرف العام على المنتخب الأول ومديراً لبطولة كأس العالم للأندية 2024 بالعاصمة الإدارية.

كما أشرف على جميع ملفات التعاقدات والتسويق خلال عمله بالاتحاد نظراً لخبراته الإدارية الكبيرة كمدير إقليمي لأحد أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات في مصر وشمال وغرب أفريقيا وشرق المتوسط.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته حسن المستكاوي وفتحي سند وعمرو خفاجة، وتم تكليف المجلس بإرساء سياسات تتفق مع أصول وقيم الخطاب الإعلامي الرياضي، تماشيًا مع قرارات المجلس الإعلى للإعلام ومتابعة تطوير المحتوى بما يحقق التنافس الشريف ونبذ التعصب.

المتحدة للرياضة عمرو صلاح
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