كرة يد - استبعاد أحمد عادل بسبب نزلة برد.. ودودو سليم

الأحد، 26 يناير 2025 - 16:49

كتب : FilGoal

أحمد عادل يحتفل بهدف منتخب مصر لليد ضد النرويج

كشف الاتحاد المصري لكرة اليد أسباب استبعاد أحمد عادل وأحمد هشام دودو من قائمة المنتخب لمواجهة كاب فيردي.

وتأتي تلك المواجهة في الجولة الختامية من الدور الرئيسي ببطولة العالم 2025، والمقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وشهدت القائمة تواجد بلال مسعود بدلا من أحمد عادل لاعب الدائرة.

أخبار متعلقة:
كرة يد - استبعاد أحمد عادل أمام كاب فيردي واستمرار غياب دودو كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم كرة يد - مصر تتفوق على سلوفينيا بشق الأنفس.. وخطوة قبل التأهل لربع النهائي كرة يد – مفاجأة كبرى.. إسبانيا تودع بطولة العالم من الدور الرئيسي

وكشف الاتحاد المصري عن تعرض أحمد عادل لاعب الدائرة لنزلة برد خفيفة.

لذلك فضل خوان كارلوس باستور المدير الفني إراحته للاستشفاء وتجهيزه لمواجهة ربع النهائي.

بينما تم الكشف عن سلامة أحمد هشام دودو بعد تعرضه لكدمة في الركبة خلال مواجهة كرواتيا.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد.

ويحتاج الفراعنة الفوز على كاب فيردي بأي نتيجة لحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وحال فاز منتخب مصر وتعثر منتخب أيسلندا أمام الأرجنتين، يتأهل الفراعنة في الصدارة.

كرة يد منتخب مصر أحمد عادل أحمد دودو
نرشح لكم
بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة يد - مصر تفوز على كاب فيردي وتضرب موعدا ناريا مع فرنسا في ربع النهائي انتهت - يد مصر (31)-(24) كاب فيردي إلى ربع النهائي كرة يد - استبعاد أحمد عادل أمام كاب فيردي واستمرار غياب دودو مواعيد مباريات الأحد 26 يناير 2025.. الأهلي ضد بيراميدز وختام مجموعات اليد كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم كرة يد - مصر تتفوق على سلوفينيا بشق الأنفس.. وخطوة قبل التأهل لربع النهائي انتهت بطولة العالم لكرة اليد - مصر (26)-(25) سلوفينيا.. الفارق هدف
أخر الأخبار
خبر في الجول - خطوة تقرب بنشرقي من الأهلي.. وتفاصيل راتبه 2 ساعة | الدوري المصري
الزمالك تركه وربيع ياسين أعاد إحياء مسيرته.. حكاية أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد 2 ساعة | تقرير في الجول
خبر في الجول - إداري بيراميدز يشكو البنا بسبب إنذار الشناوي 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لضم بنشرقي وكوتيسا.. والأولوية لهذا اللاعب 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - بيراميدز يشكو البنا وعاشور ويطالب بإحالتهما للتحقيق 3 ساعة | الدوري المصري
سموحة يكشف حقيقة وصول عروض رسمية من الزمالك لضم ربيعة 3 ساعة | الدوري المصري
الأكبر في تاريخ الدوري.. برشلونة يسحق فالنسيا بسباعية 3 ساعة | الدوري الإسباني
قبل ساعات على القرعة.. كاف يعلن تصنيف المنتخبات في أمم إفريقيا 2025 4 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول 3 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف 4 المغني السيئ الهابط بإرادته.. من هو نيتس جراديشار لاعب الأهلي الجديد؟