كرة يد - استبعاد أحمد عادل بسبب نزلة برد.. ودودو سليم

كشف الاتحاد المصري لكرة اليد أسباب استبعاد أحمد عادل وأحمد هشام دودو من قائمة المنتخب لمواجهة كاب فيردي.

وتأتي تلك المواجهة في الجولة الختامية من الدور الرئيسي ببطولة العالم 2025، والمقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وشهدت القائمة تواجد بلال مسعود بدلا من أحمد عادل لاعب الدائرة.

وكشف الاتحاد المصري عن تعرض أحمد عادل لاعب الدائرة لنزلة برد خفيفة.

لذلك فضل خوان كارلوس باستور المدير الفني إراحته للاستشفاء وتجهيزه لمواجهة ربع النهائي.

بينما تم الكشف عن سلامة أحمد هشام دودو بعد تعرضه لكدمة في الركبة خلال مواجهة كرواتيا.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد.

ويحتاج الفراعنة الفوز على كاب فيردي بأي نتيجة لحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وحال فاز منتخب مصر وتعثر منتخب أيسلندا أمام الأرجنتين، يتأهل الفراعنة في الصدارة.