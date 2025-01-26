سموحة لـ في الجول: الزمالك في مفاوضات متقدمة لضم ربيعة.. وجلسة لحسم الأمر

الأحد، 26 يناير 2025 - 16:35

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر - محمد ربيعة

دخل نادي الزمالك في مفاوضات متقدمة مع سموحة لحسم صفقة ضم محمد ربيعة مدافع الفريق السكندري.

ويأتي ذلك بعدما تعرض حمزة المثلوثي مدافع الفريق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف أشرف مختار عضو مجلس إدارة سموحة لـ FilGoal.com: "الزمالك في مفاوضات متقدمة لضم محمد ربيعة".

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وتابع "جلسة اليوم الأحد بين مسؤولي النادي وسموحة للتشاور على الأمور المالية".

صاحب الـ 28 عاما خاض 8 مباريات هذا الموسم منذ انضمامه لسموحة.

وانضم محمد ربيعة لصفوف سموحة بداية الموسم الحالي قادما من مودرن سبورت في صفقة انتقال حر.

وشارك ربيعة مع منتخب مصر خلال مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا.

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