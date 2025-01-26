سموحة لـ في الجول: الزمالك في مفاوضات متقدمة لضم ربيعة.. وجلسة لحسم الأمر
الأحد، 26 يناير 2025 - 16:35
كتب : هاني العوضي
دخل نادي الزمالك في مفاوضات متقدمة مع سموحة لحسم صفقة ضم محمد ربيعة مدافع الفريق السكندري.
محمد ربيعة
النادي : سموحة
ويأتي ذلك بعدما تعرض حمزة المثلوثي مدافع الفريق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
وكشف أشرف مختار عضو مجلس إدارة سموحة لـ FilGoal.com: "الزمالك في مفاوضات متقدمة لضم محمد ربيعة".
وتابع "جلسة اليوم الأحد بين مسؤولي النادي وسموحة للتشاور على الأمور المالية".
صاحب الـ 28 عاما خاض 8 مباريات هذا الموسم منذ انضمامه لسموحة.
وانضم محمد ربيعة لصفوف سموحة بداية الموسم الحالي قادما من مودرن سبورت في صفقة انتقال حر.
وشارك ربيعة مع منتخب مصر خلال مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا.
نرشح لكم
كما كشف في الجول.. الاتحاد السكندري يعلن رحيل بواتينج إلى النصر الليبي الشارقة يتعاقد مع عادل تاعرابت خبر في الجول - رغبة جروس تحدد موقف الزمالك من ضم هادي رياض وكيله: جون دوران لا يمانع الانتقال إلى الدوري السعودي ولكن الرياضية: أهلي جدة يطلب ضم البليهي بشكل رسمي خبر في الجول - جلسة بين الخطيب وإدارة بتروجت لحسم تفاصيل صفقة أحمد رضا كما كشف في الجول.. غزل المحلة يضم ثنائي بيراميدز حسني فتحي لـ في الجول: الزمالك على أعتاب ضم مدافع مصر للمقاصة