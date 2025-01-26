وكيل ميشالاك لـ في الجول: لا نعلم شيئا عن قطع الإعارة.. وما يحدث غريب

أوضح سيرهات ألتينسي وكيل كونراد ميشالاك لاعب الزمالك حقيقة تقدم الأبيض بخطاب لنادي أحد السعودي لقطع إعارة البولندي.

كونراد ميشالاك النادي : الزمالك الزمالك

وكشف FilGoal.com أن الزمالك خاطب أحد السعودي من أجل قطع إعارة البولندي.

وقال سيرهات ألتينسي وكيل البولندي لـ FilGoal.com: " لا نعلم شيئا عن قطع الإعارة ولم يتم إخطارنا بأي شيء".

وأضاف "ما يحدث حتى الآن أمر غريب، ولم يتحدث معانا أي شخص من الطرفين".

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك ينتظر رد النادي السعودي للتفاوض مع اللاعب على القيمة المالية المتبقية.

وكان من المقرر أن يتقاضى ميشالاك من الزمالك 777 ألف دولار، ولم يتحصل سوى على 77 ألف دولار منهم.

وتواجه الزمالك مشكلة وهي معاناة أحد من أزمة مالية تسببت في بيع لاعبيه الأجانب.

وكان محمد عبد الهادي الجهني رئيس نادي أحد السعودي قد تحدث عن الأمر في وقت سابق.

وقال الجهني لقناة صدى البلد: "لا يوجد أي بند يسمح للزمالك بفسخ إعارة كونراد ميشالاك في يناير الجاري، واللاعب تنازل عن 500 ألف دولار من مستحقاته المالية لينتقل إلى فريق جماهيري".

وتابع "نحن ندعم أي قرار تتخذه إدارة نادي الزمالك بشأن ميشالاك، وليس لدينا أي مشكلة في طلب الزمالك بفسخ تعاقد اللاعب في فترة الانتقالات الجارية".

وأنهى "ميشالاك يحتاج للوقت للظهور بمستواه المعهود".

ولعب البالغ من العمر 27 عاما مع الزمالك هذا الموسم 13 مباراة بمختلف البطولات قدم خلالها تمريرة حاسمة واحدة ولم يسجل.