خبر في الجول - الزمالك يخاطب أحد لقطع إعارة ميشالاك.. ومشكلة قبل الحسم

الأحد، 26 يناير 2025 - 16:11

كتب : FilGoal

كونراد ميشالاك - الزمالك ضد طلائع الجيش

طلب نادي الزمالك قطع إعارة كونراد ميشالاك لاعب أُحد السعودي في خطاب رسمي.

ويلعب الجناح البولندي مع الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد دون وجود بند أحقية الشراء.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك ينتظر رد النادي السعودي على خطاب قطع إعارة ميشالاك من أجل بدء التفاوض مع اللاعب على مستحقاته المالية.

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وكان من المقرر أن يتقاضى ميشالاك من الزمالك 777 ألف دولار، ولم يتحصل سوى على 77 ألف دولار منهم.

وتواجه الزمالك مشكلة وهي معاناة أحد من أزمة مالية تسببت في بيع لاعبيه الأجانب.

وكان محمد عبد الهادي الجهني رئيس نادي أحد السعودي قد تحدث عن الأمر في وقت سابق.

وقال الجهني لقناة صدى البلد: "لا يوجد أي بند يسمح للزمالك بفسخ إعارة كونراد ميشالاك في يناير الجاري، واللاعب تنازل عن 500 ألف دولار من مستحقاته المالية لينتقل إلى فريق جماهيري".

وتابع "نحن ندعم أي قرار تتخذه إدارة نادي الزمالك بشأن ميشالاك، وليس لدينا أي مشكلة في طلب الزمالك بفسخ تعاقد اللاعب في فترة الانتقالات الجارية".

وأنهى "ميشالاك يحتاج للوقت للظهور بمستواه المعهود".

ولعب البالغ من العمر 27 عاما مع الزمالك هذا الموسم 13 مباراة بمختلف البطولات قدم خلالها تمريرة حاسمة واحدة ولم يسجل.

الزمالك أحد ميشالاك
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