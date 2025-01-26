قبل الدربي.. ميلان يفوز على بارما بريمونتادا في الـ +90

الأحد، 26 يناير 2025 - 16:10

كتب : FilGoal

ميلان ضد بارما

حقق ميلان الفوز على بارما بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو بالجولة 22 من الدوري الإيطالي.

الفوز رفع رصيد ميلان للنقطة 34 في المركز السادس، بينما توقف بارما عند النقطة 20 في المركز 16.

تقدم ماتيو كانسيليري بالهدف الأول لبارما في الدقيقة 24 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

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وتعادل كريستيان بوليسيت لميلان في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 80 تقدم بارما من جديد عن طريق إنريكو ديل باترو بمتابعة لانفراد تصدى له مانيان.

وتعادل ميلان من جديد في الدقيقة 89 عن طريق بافلوفيتش ولكن الهدف ألغي لوجود حالة تسلل.

وبعد دقيقة واحدة نجح تيجاني ريندرز من إدراك التعادل مستغلا تمريرة رائعة من يونس موسى.

وفي الدقيقة 95 سجل صامويل شاكويزي هدف الفوز بمتابعة لرأسية بافلوفيتش وفشل سوزوكي حارس بارما في التعامل مع الكرة.

ولأول مرة يستطيع ميلان تحقيق الفوز بريمونتادا بعد تسجيله هدفين أثناء تأخره في المباراة بعد الدقيقة 90.

وشهدت المباراة حصول يوسف فوفانا على بطاقة صفراء سيغيب على أثرها عن المباراة المقبلة ضد إنتر.

ويلتقي ميلان مع إنتر يوم الأحد المقبل في الدوري الإيطالي.

ميلان الدوري الإيطالي بارما
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