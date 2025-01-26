انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(1) الاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47. هدف غير محتسب للإسماعيلي عن طريق خالد النبريص لوجود حالة تسلل.

ق29. جووول أول للاتحاد السكندري عن طريق شكري نجيب بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ويحتفل بقميص الراحل إيهاب جلال.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل