قبل ساعات على المباراة.. استبعاد رمضان صبحي من مواجهة الأهلي

أعلن نادي بيراميدز استبعاد لاعبه رمضان صبحي من مواجهة الأهلي.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وشعر صبحي بآلام وأجرى أشعة أثبتت معاناته بشد عضلي.

وقرر كرونسلاف يوريتشيتش مدرب الفريق استبعاد اللاعب من المباراة لتجنب إمكانية تفاقمها.

وكان صبحي قد غاب عن المباراة الماضية لبيراميدز ضد زد بسبب الإصابة أيضا.

وشارك صبحي في 13 مباراة بقميص بيراميدز منذ بداية الموسم وخلالها سجل هدفا وصنع 5 آخرين.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.