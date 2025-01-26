في الجول يكشف تفاصيل إتمام الأهلي صفقة أحمد رضا من بتروجت.. والمقابل المالي واللاعبين

الأحد، 26 يناير 2025 - 15:36

كتب : عمرو نبيل

أحمد رضا - بتروجت

أتم النادي الأهلي اتفاقه مع مسؤولي بتروجت لضم صفقة أحمد رضا لاعب وسط الفريق.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد أتم الصفقة بعد جلسة جمعت محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع مسؤولي بتروجت.

وتتضمن الصفقة إعارة ثنائي من شباب الأهلي إلى بتروجت ولم يتم الاتفاق على اسم الثنائي بشكل نهائي.

أخبار متعلقة:
العش: قميص الأهلي كبير ولكني لا أخاف.. وهذا رأيي في عدم انضمامي للمنتخب حتى الآن خبر في الجول - سبب غياب سمير محمد عن الأهلي أمام بيراميدز محمود البنا حكما لمباراة الأهلي ضد بيراميدز.. وعاشور على تقنية الفيديو قائمة الأهلي - ظهور العش وجراديشار واستبعاد كوكا أمام بيراميدز

إذ تم طرح أربعة لاعبين سيتم اختيار 2 منهم فقط بناء على وجهة النظر الفنية لكل من سيد عيد المدير الفني لبتروجت ومارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

وعلم FilGoal.com أن إدارة بتروجت طلبت 50 مليون جنيه في البداية من أجل الاستغناء عن اللاعب، لكن نجح الخطيب في تقليل المبلغ إلى النصف بالإضافة لإعارة ثنائي الشباب.

ويتم الاختيار في الوقت الحالي بين الثنائي سمير محمد ومصطفى أبو الخير ومحمد السيد ومعتز محمد لضم 2 منهم للانتقال إلى بتروجت.

ويلعب أحمد - 24 عاما - في مركز الوسط كما يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع.

وخاض أحمد رضا 9 مباريات هذا الموسم مع بتروجت ورغم مركزه الدفاعي نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

وانتقل أحمد رضا إلى صفوف بتروجت في صيف 2021 قادما من شباب نادي الزمالك.

وكان الأهلي قد أتم تعاقده مع صفقتين جديدتين خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

وضم الأهلي نيجك جراديشار المهاجم السلوفيني كما تعاقد مع مصطفى العش مدافع زد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ولا يزال بإمكان الأهلي ضم صفقتين أجنبيتين في يناير الجاري، أو ضم صفقة وحيدة مع قيد علي معلول.

الأهلي بتروجت أحمد رضا
نرشح لكم
كما كشف في الجول.. الاتحاد السكندري يعلن رحيل بواتينج إلى النصر الليبي مصطفى فتحي يهز شباك الأهلي للمرة الرابعة.. وربيعة وجراديشار يسجلان ثنائية في دقيقتين لأول مرة منذ 2011.. رامي ربيعة يسجل بالخطأ هدف تقدم بيراميدز ضد الأهلي مباشر - غزل المحلة (0)-(1) سيراميكا كليوباترا.. جووول لاكاي مباشر الدوري المصري - الأهلي (2)-(2) بيراميدز.. ركلة الجزاء في العارضة التعادل الخامس تواليا.. نقطة لـ طلائع الجيش ومثلها لـ فاركو الاتحاد ينتصر على الإسماعيلي ويحقق فوزه الأول بعد غياب 9 مباريات تشكيل بيراميدز – إبراهيم عادل يقود الهجوم.. والشيبي على مقاعد البدلاء ضد الأهلي
أخر الأخبار
كما كشف في الجول.. الاتحاد السكندري يعلن رحيل بواتينج إلى النصر الليبي 10 دقيقة | ميركاتو
مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(0) مانشستر يونايتد.. بداية المباراة 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي 16 دقيقة | كرة يد
مصطفى فتحي يهز شباك الأهلي للمرة الرابعة.. وربيعة وجراديشار يسجلان ثنائية في دقيقتين 20 دقيقة | الدوري المصري
يد - مصر تفوز على كاب فيردي وتضرب موعدا ناريا مع فرنسا في ربع النهائي 26 دقيقة | كرة يد
رغم إلغاء 3 أهداف.. أهلي جدة يسحق الرياض بخماسية 50 دقيقة | سعودي في الجول
أتى من مقاعد البدلاء.. مصطفى محمد ينقذ نانت أمام ليون 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد – هويلوند يقود الهجوم وخلفه جارناتشو ضد فولام 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 كرة يد - مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي لبطولة العالم 2025 4 لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول