التشكيل - يسري وحيد أساسي مع طلائع الجيش.. وجهاد يقود وسط فاركو

أعلن كل من عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش وأحمد خطاب مدرب فاركو تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي طلائع الجيش مع فاركو على استاد جهاز الرياضة العسكري بالجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويشهد تشكيل الجيش تواجد كريم طارق ويسري وحيد بخط الهجوم برفقة جودوين شيكا.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد شعبان.

الدفاع: عبد الرحمن زولا – محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد متعب.

الوسط: إسلام محارب – علي حمدي – حامد الجابري.

الهجوم: يسري وحيد – جودوين شيكا – كريم طارق.

وويقود محمود جهاد وسط فاركو في المباراة.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

الحارس: محمد سعيد "شيكا".

الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين مرعي – أحمد جمال – جابر كامل.

الوسط: إينوك بينجامين – محمود جهاد – محمود عماد.

الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – محمد فخري.

ويحتل فاركو المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن طلائع الجيش صاحب المركز 11.