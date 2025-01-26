أنشيلوتي يتحدث عن تألق مبابي.. ووضع الملكي القمة

الأحد، 26 يناير 2025 - 14:23

كتب : FilGoal

كيليان مبابي ضد برشلونة في السوبر الإسباني

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن فترة التألق التي يعيشها مهاجمه كيليان مبابي حاليا بعدما تأقلم مع الفريق.

وسجل مبابي ثلاثة أهداف "هاتريك" في فوز ريال مدريد على حساب بلد الوليد بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كيليان مبابي يلعب بهذه الطريقة منذ فترة طويلة. وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها 3 أهداف وهو يساهم بقوة. إنه يعيش لحظات جيدة وهذا أمر إيجابي بالنسبة للفريق لأنه يتمتع بكثير من الجودة".

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"أدار الفريق المباراة بلد الوليد جيدا وتعامل بهدوء في جميع المواقف. عندما افتتحنا التسجيل أصبحت المباراة أقل تعقيدا".

"المهم هو الفوز بالنقاط. من الواضح أن فرق القمة لديها جودة أكبر، لكن يجب النضال والقتال والتنافس في جميع المباريات من أجل الفوز".

"قدمنا ​​أداءً جيداً في الدوري في الفترة الماضية ونحن في القمة حاليا، لكن المسابقة طويلة جداً ولا يمكن التفكير في أن اللقب حُسم".

"قدم راؤول أسينسيو أداءً جيداً. على الرغم من انه غير معتاد على اللعب في مركز الظهير، فقد أظهر أنه لاعب يقظ وسريع. قدّم مباراة جيدة، كما فعل أوريلين تشواميني في قلب الدفاع. شيئاً فشيئاً يحصل ديفيد ألابا على المزيد من الدقائق وسيلعب كأساسي قريبا".

الفوز الذي حققه ريال مدريد منح الميرينجي صدارة الدوري بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، و10 نقاط عن برشلونة الذي يواجه فالنسيا في نفس الجولة.

أما بلد الوليد فيحتل المركز العشرين والأخير برصيد 15 نقطة.

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