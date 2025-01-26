كرة سلة - الكرداني يكشف عن قائمة منتخب مصر لتصفيات أمم إفريقيا

الأحد، 26 يناير 2025 - 14:09

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر - كرة سلة

كشف محمد الكرداني المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفريق استعدادا لخوض منافسات النافذة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة التي تضم منتخبات كوت ديفوار ومدغشقر وإفريقيا الوسطى.

ويلعب منتخب مصر في النافذة الثالثة من التصفيات خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير المقبل.

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ويتأهل أول ثلاثة منتخبات إلى منافسات أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في أنجولا.

وجاءت قائمة المنتخب كالآتي:

أحمد عادل - بيبو زهران - يوسف رفعت - عمر الشيخ - ياسين شيخو - خالد عبد الناصر - إيهاب أمين - أنس أسامة - مهاب ياسر - علي أحمد - يوسف شوشة - باسم الليثي - عمرو زهران - عمر طارق - يوسف شحاتة - أحمد بيبو - ميدو طه - مصطفى كيجو - مؤمن خيري - محمد أشرف.

وأقيمت أول 3 جولات من المجموعة ويتواجد منتخب مصر في المركز الثاني بانتصارين على مدغشقر وإفريقيا الوسطى وخسارة أمام كوت ديفوار.

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