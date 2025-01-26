قائمة برشلونة - غياب بيدري عن مواجهة فالنسيا

الأحد، 26 يناير 2025 - 14:04

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة - ريال مدريد

أعلن هانس فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستلعب مساء اليوم الأحد ضد فالنسيا.

ويلتقي برشلونة مع فالنسيا على ملعب مونتجويك في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وتشهد القائمة غياب بيدري بسبب معاناته من التهاب في المعدة.

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ويستمر غياب داني أولمو بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – فويتشيك تشيزني – دييجو كوتشين.

الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – هيكتور فورت – جيرارد مارتن.

الوسط: جافي – بابلو توري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – جول كوندي – إريك جارسيا.

الهجوم: فيران توريس – ربرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – رافينيا – باو فيكتور – لامين يامال.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة، بينما يحتل فالنسيا المركز قبل الأخير.

برشلونة بيدري الدوري الإسباني
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