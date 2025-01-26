كرة يد - استبعاد أحمد عادل أمام كاب فيردي واستمرار غياب دودو

الأحد، 26 يناير 2025 - 13:51

كتب : FilGoal

منتخب مصر كرة يد

أعلن الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، قائمة المنتخب لمواجهة كاب فيردي في السابعة من مساء اليوم الأحد.

وتأتي تلك المواجهة في الجولة الختامية من الدور الرئيسي ببطولة العالم 2025، والمقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وشهدت القائمة تواجد بلال مسعود بدلا من أحمد عادل لاعب الدائرة.

أخبار متعلقة:
كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم كرة يد - مصر تتفوق على سلوفينيا بشق الأنفس.. وخطوة قبل التأهل لربع النهائي كرة يد – مفاجأة كبرى.. إسبانيا تودع بطولة العالم من الدور الرئيسي كرة يد - اللجوء لهواية الحسابات.. مصر تخسر أمام أيسلندا في افتتاح الدور الرئيسي

بينما استمر غياب أحمد هشام "دودو" الذي تعافى من الإصابة لكن فضّل الجهاز الفني إراحته قبل مواجهة ربع النهائي المقرر لها يوم الثلاثاء.

وجاءت قائمة المباراة كالتالي:

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

بلال إبراهيم مسعود (بيرجشير الألماني)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

ياسر سيف (الأهلي)

محمد طارق (الزمالك)

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد.

ويحتاج الفراعنة الفوز على كاب فيردي بأي نتيجة لحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وحال فاز منتخب مصر وتعثر منتخب أيسلندا أمام الأرجنتين، يتأهل الفراعنة في الصدارة.

كرة يد منتخب مصر مصر دودو
نرشح لكم
كرة سلة - الكرداني يكشف عن قائمة منتخب مصر لتصفيات أمم إفريقيا انتهت كرة طائرة - الأهلي (20) 0-3 (25) الزمالك.. لقب البطولة العربية أبيض كرة سلة - بثلاثية مثيرة.. الأهلي ينتصر على الزمالك ويتصدر دوري السوبر كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم كرة طائرة - الأهلي يتأهل لنهائي البطولة العربية.. ويضرب موعدا ناريا مع الزمالك كرة يد - مصر تتفوق على سلوفينيا بشق الأنفس.. وخطوة قبل التأهل لربع النهائي انتهت بطولة العالم لكرة اليد - مصر (26)-(25) سلوفينيا.. الفارق هدف كرة يد – مفاجأة كبرى.. إسبانيا تودع بطولة العالم من الدور الرئيسي
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يخاطب أحد لقطع إعارة ميشالاك.. ومشكلة قبل الحسم 57 ثاتيه | الدوري المصري
قبل الدربي.. ميلان يفوز على بارما بريمونتادا في الـ +90 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) الاتحاد السكندري.. بداية المباراة 18 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(0) فاركو.. انطلاق المباراة 21 دقيقة | الكرة المصرية
مانشستر سيتي يقدم مرموش والصفقات الجديدة لجماهيره يوم الأربعاء 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قبل ساعات على المباراة.. استبعاد رمضان صبحي من مواجهة الأهلي 33 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف تفاصيل إتمام الأهلي صفقة أحمد رضا من بتروجت.. والمقابل المالي واللاعبين 36 دقيقة | الدوري المصري
مدافع إبسويتش: حاولنا الحد من خطورة صلاح ولكن 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 كرة يد - مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي لبطولة العالم 2025