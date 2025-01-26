كرة يد - استبعاد أحمد عادل أمام كاب فيردي واستمرار غياب دودو

أعلن الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، قائمة المنتخب لمواجهة كاب فيردي في السابعة من مساء اليوم الأحد.

وتأتي تلك المواجهة في الجولة الختامية من الدور الرئيسي ببطولة العالم 2025، والمقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وشهدت القائمة تواجد بلال مسعود بدلا من أحمد عادل لاعب الدائرة.

بينما استمر غياب أحمد هشام "دودو" الذي تعافى من الإصابة لكن فضّل الجهاز الفني إراحته قبل مواجهة ربع النهائي المقرر لها يوم الثلاثاء.

وجاءت قائمة المباراة كالتالي:

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

بلال إبراهيم مسعود (بيرجشير الألماني)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

ياسر سيف (الأهلي)

محمد طارق (الزمالك)

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد.

ويحتاج الفراعنة الفوز على كاب فيردي بأي نتيجة لحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وحال فاز منتخب مصر وتعثر منتخب أيسلندا أمام الأرجنتين، يتأهل الفراعنة في الصدارة.