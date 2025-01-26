وكيله: جون دوران لا يمانع الانتقال إلى الدوري السعودي ولكن

أوضح جوناثان هيريرا وكيل الكولومبي جون دوران لاعب أستون فيلا أن موكله منفتح على اللعب في الدوري السعودي.

وربطت بعض التقارير دوران بالانتقال إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال هيريرا في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "لا يوجد أي عرض مقدّم من النصر حتى هذه اللحظة. لم يفاوضوني، ولم يتحدَّثوا معي من أجل اللاعب".

وأضاف "دوران لا يمانع نهائيا الانضمامَ للدوري السعودي، لكن لا يوجد أي عروض حتى الآن لنناقشها".

وكانت صحيفة تليجراف قد ذكرت يوم الجمعة أن النصر يستعد لتقديم عرض رسمي لأستون فيلا من أجل التعاقد مع المهاجم الكولومبي.

وذكر التقرير أن دوران يحظى باهتمام عدد من الأندية، لكنَّ إدارة أستون فيلا ترفض الجلوس على طاولة المفاوضات للحديث عن انتقاله إذا قلَّت العروض المقدَّمة عن 80 مليون جنيه إسترليني.

وانضم اللاعب إلى أستون فيلا قبل عامين قادمًا من شيكاغو فاير الأمريكي مقابل 16.6 مليون يورو.

ولعِب المهاجم الكولومبي البالغ من العمر 21 عامًا، 19 مباراةً في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، منها 4 مباريات فقط كأساسي. وأحرز 7 أهداف.