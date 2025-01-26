موندو ديبورتيفو: شكوك حول مشاركة بيدري أمام فالنسيا بسبب المرض

يعاني بيدري لاعب وسط برشلونة من اضطرابات قوية في المعدة تثير الشكوك حول لحاقه بمواجهة فالنسيا.

ويستضيف برشلونة فريق فالنسيا ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإسباني في تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن معاناة بيدري مع المرض واضطرابات قوية في المعدة.

وأشار التقرير إلى مرور بيدري بليلة سيئة أمس السبت واستمر الأمر حتى صباح اليوم الأحد.

وأوضح التقرير أنه من غير المرجح خوض بيدري مواجهة فالنسيا لأن حالته لا تسمح له باللعب.

ويعاني برشلونة في الدوري الإسباني الفترة الأخيرة إذ لم يحقق الانتصار بآخر أربع جولات.

إذ تعادل برشلونة مرتين وخسر مثلهما في الجولات الأربعة الأخيرة.

وكان آخر انتصار لبرشلونة في الدوري أمام مايوركا في بداية ديسمبر الماضي.

وانتهى لقاء الدور الأول بين فالنسيا وبرشلونة بفوز الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف واحد.