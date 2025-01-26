الرياضية: أهلي جدة يطلب ضم البليهي بشكل رسمي

طلب أهلي جدة ضم الدولي السعودي علي البليهي مدافع الهلال لمدة موسمَين، حسب جريدة الرياضية السعودية.

البليهي دخل مطلع يناير الجاري، الفترةَ الحرَّة من عقده التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الأصلي

وأوضح التقرير أن البليهي البالغ من العمر 35 عامًا تلقى عرضا رسميا من أهلي جدة للتعاقد معه لمدة موسمين مقابل 11 مليون ريال في العام الواحد.

وكانت إدارة الهلال، قدَّمت عرضًا للبليهي قدره 9 ملايين ريال في الموسم، لكنَّ اللاعب طلب زيادته بعد اتفاق الطرفين، في وقت سابق، على تجديد العقد لمدة موسمين، حسب التقرير.

وانتقل المدافع الدولي إلى صفوف الهلال موسم 2017 قادمًا من الفتح.

ولعب البليهي للهلال 238 مباراةً في جميع المسابقات، سجل خلالها 22 هدفًا، وصنع 4.

وتوِّج معه بـ 13 لقبًا، هي بطولة الدوري 5 مرات، ودوري أبطال آسيا في مناسبتين، وكأس الملك 3 مرات، إلى جانب 3 ألقاب لبطولة السوبر السعودي.