خبر في الجول - جلسة بين الخطيب وإدارة بتروجت لحسم تفاصيل صفقة أحمد رضا

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة عصر اليوم الأحد مع مسؤولي نادي بتروجت من أجل حسم صفقة أحمد رضا.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يسعى لحسم صفقة أحمد رضا مدافع بتروجت خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المقرر عقد جلسة بين محمود الخطيب بين المسؤولين في النادي في مقر شركة بتروجت لحسم تفاصيل الصفقة.

ودخل الأهلي في مفاوضات متقدمة مع نادي بتروجت من أجل إتمام صفقة أحمد رضا.

وكان بتروجت قد عدّل عقد اللاعب خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويلعب أحمد - 24 عاما - في مركز الوسط المدافع كما يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع.

وخاض أحمد رضا 9 مباريات هذا الموسم مع بتروجت ورغم مركزه الدفاعي نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

وانتقل أحمد رضا إلى صفوف بتروجت في صيف 2021 قادما من شباب نادي الزمالك.

وكان الأهلي قد أتم تعاقده مع صفقتين جديدتين خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

وضم الأهلي نيجك جراديشار المهاجم السلوفيني كما تعاقد مع مصطفى العش مدافع زد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ولا يزال بإمكان الأهلي ضم صفقتين أجنبيتين في يناير الجاري، أو ضم صفقة وحيدة مع قيد علي معلول.