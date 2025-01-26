خبر في الجول - بتروجت يتمم اتفاقه لتمديد تعاقد مصطفى الجمل

توصل نادي بتروجت لاتفاق مع لاعبه مصطفى الجمل من أجل تجديد تعاقده.

مصطفى الجمل النادي : بتروجت بتروجت

وكان مصطفى الجمل قد انضم إلى بتروجت من الإنتاج الحربي في صيف 2021.

وعلم FilGoal.com أن بتروجت نجح في إتمام اتفاقه مع مصطفى الجمل من أجل تمديد تعاقده.

ويسعى نادي بتروجت لتجديد تعاقد عدد من لاعبيه للحفاظ على القوام الرئيسي بعدما لفت الفريق الأنظار في منافسات الدوري.

ويلعب مصطفى الجمل - 27 عاما- في مركز الجناح كما يجيد اللعب في وسط الملعب.

وخاض الجمل مباريات بتروجت التسعة في مسابقة الدوري هذا الموسم.

ونجح الجمل في تسجيل هدف وحيد سجله في المباراة الأخيرة أمام المصري.

ويحتل بتروجت المركز الثامن في ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة.

ويفصل بتروجت عن المركز الرابع والمربع الذهبي 3 نقاط فقط.