ريليفو: ميلان يستعد لتقديم عرضا جديدا لضم سانتياجو خيمينيز

يستعد ميلان لتقديم عرضا جديدا لـ فينيورد الهولندي لضم سانتياجو خيمينيز.

ووفقا لمنصة "ريليفو" الإسبانية فإن ميلان مستعد لتقديم تضحية مالية من أجل تقديم عرضا يناسب مطالب النادي الهولندي.

وتوصل المهاجم المكسيكي لاتفاق مع ميلان على البنود الشخصية.

وأشار التقرير إلى أن خيمينيز سيوقع لميلان لمدة 3 مواسم ونصف مع خيار التمديد لموسم آخر.

صاحب الـ 23 عاما شارك الموسم الجاري في 18 مباراة مع فينيورد سجل خلالها 15 هدفا وصنع 3.

وانضم خيمينيز من كروز أزول المكسيكي لفينيورد في صيف 2022 ومنذ ذلك الحين خاض 104 مباراة سجل خلالها 64 هدفا وصنع 14.

وتوج بـ 3 ألقاب محلية هي الدوري الهولندي والسوبر الهولندي وكأس هولندا.

ومع منتخب المكسيك فاز بلقب الكأس الذهبية 2023.

ويمتد تعاقد خيمينيز مع فينيورد حتى صيف 2027 بعدما جدد تعاقده في صيف 2023.

ويسعى ميلان لتعزيز قوته الهجومية رغم ضم تامي أبراهام وألفارو موراتا بداية هذا الموسم وتجديد تعاقد لوكا يوفيتش.

وفي سوق الانتقالات الشتوية الجارية ضم ميلان كايل ووكر قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.